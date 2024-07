Nasce Giffoni Sport con talk incontri e dimostrazioni | dal 20 al 27 luglio l’Antica Ramiera diventa villaggio sportivo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) IlFilm Festival (in programma aValle Piana, Salerno) si amplia e guarda anche allo, dal 20 al 27, nel corso della 54esima edizione. L’area di via Beneventano, nei pressi del, si trasformerà infatti in un palcoscenicoivo all’aperto dal nome “è Salute Arena”, in seguito ad una collaborazione cone Salute, la società dello Stato per lo sviluppo dello. Sarà undi 1000 metri quadrati che, in sinergia con le Federazioniive nazionali, permetterà agliambassador e a tutto il pubblico di potersi cimentare, dalle 9 e fino alle 21 con una serie di discipline: volley, basket, pickleball, arrampicata, scherma, taekwondo, percorsi di agility e mobility per i più piccoli.