Napoli se Conte vuole Lukaku devono prenderglielo Su Osimhen e Buongiorno…

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Pecci a Radio Goal: “Buongiorno? E’ un difensore di sicuro affidamento, speriamo che cresca ancora perchè ha margini di miglioramento. Non è Nesta nè Maldini, ma è molto affidabile” Graziani, Repice, Jacobelli, Pecci, Del Genio sono intervenuti a Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kissper parlare del, di, Buongiorno ed altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss“Se, c’è un’alchimia particolare tra i due e stima reciproca. Difficile che torni quello dell’Inter di, ma quello di quest’anno non m’è dispiaciuto, anche agli Europei. Oggi il problema delè vendere