Morto sul colpo Incidente choc in autostrada | sbanda e si ribalta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Drammaticosull’sulun giovane camionista. Un tragicoè avvenuto poco fa. Un tir carico di bobine di metallo è uscito dalla carreggiata. Scopertadei soccorritori al loro arrivo: il mezzo si èto in una scarpata ai margini della strada, provocando una scena drammatica. Quando i soccorritori sono giunti sul luogo dell’, si sono trovati di fronte a un quadro straziante. Il mezzo pesante, completamente rovesciato, si era trasformato in un groviglio di lamiere. Leggi anche: “È finita”. Strage di Erba, per Rosa e Olindo arrivata la peggiore notiziasulin: inutile l’intervento dei sanitari Sul posto sono intervenuti prontamente la polizia stradale, i vigili del fuoco, un’ambulanza della pubblica assistenza, un’auto infermieristica e anche l’eliambulanza.