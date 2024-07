LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 10 km al traguardo Magnaldi e Chabbey in rimonta su Emond gruppo maglia rosa staccato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.57 Provano ad aumentare l’andatura. 13.56 Nel frattempo Brodie Chapma si è sganciata dal gruppetto delle inseguitrici per trainare il plotone. 13.55 10 km al. 13.54mantiene il suo minuto di vantaggio sulle su. Gran prova delle canadese fin qui. 13.53hanno più di un minuto di margine sul gruppetto delle inseguitrici. 13.51 Salita che presenta una pendenza abbastanza agevole da affrontare, ma che alla lunga può stremare le atlete in vista deldi. 13.50 Inizia il GPM di Urbino (12.9 km à 2.4%). 13.48hanno 1’20” di ritardo su. Le due vantano un divario a proprio favore di 1’45” sul