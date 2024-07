Le giovani che si innamorano degli anziani? Cercano la sicurezza anche economica di una figura paterna che non hanno mai avuto | così gli psicologi al Daily Mail

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Spesso i casi di cronaca rosa sono pieni di storie di ragazze che si accompagnano a uomini molto, molto, più grandi. Non è questa la sede per parlarne e non sarebbe delicato. Ma questo accadenella vita di tutti i giorni. Un episodio che non dovrebbe più destare scalpore nel 2024, l’età non è un tabù quando si parla di sentimenti e amore vero. Dunque perché alcunedonne si? Ilha contattato alcunichespiegato cosa accade nelle relazioni di questo tipo. Anzitutto “alcune donne sono davvero interessate solo al denaro e si sentono autorizzate allo stile di vita lussuoso che la relazione offre”, dicono gli esperti. Lo psicologo israeliano Sam Vaknin ha aggiunto: “Queste persone si sentono autorizzate a fare una bella vita, a godere del lusso, ad avere una compagnia brillante e a non lavorare.