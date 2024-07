Le agevolazioni Inps 2024 per i malati oncologici | tutte le novità

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Al fine di aiutare i lavoratori e le lavoratrici affetti da malattie oncologiche nel loro percorso di cura, l’ha previsto una serie diper il. Si tratta di un’insieme di diritti e tutele per i, i quali sono soggetti a un trattamento diverso soprattutto per quanto riguarda il periodo di assenza dal lavoro, i permessi, i congedi, le indennità e le fasce orarie per la visita fiscale. Leper iTra leriservate aic’è sicuramente il diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo di comporto, ovvero quello relativo all’assenza per malattia o infortunio. Il datore di lavoro non può dunque licenziare il proprio dipendente in questa fase, così come il dipendente stesso non è tenuto a rispettare le canoniche fasce orarie previste per la visita fiscale.