Le 10 terrazze più belle di Roma dove bere e mangiare

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dai piani altidiventa semplicemente un'altra città. Non che standoci "dentro" non sia capace di farti sognare, ma le perdoni intemperanze e sciatterie solo da un punto di vista il più possibile vicino al cielo,il caos scompare e lascia il posto alla vera Città Eterna. Peraltro, poesia a parte,si vive all'aperto praticamente tutto l'anno ma è la terrazza è il place to be delle sue estati. Ecco una piccola selezione delle imperdibili della stagione 2024, tra novità e intramontabili. Le 10piùdi47 Circus Roof Garden Il rooftop è uno dei più panoramici della Capitale, con la particolarità di essere completamente all'aperto (e fruibile pure quando il clima è meno mite) per vivere un'esperienza letteralmente immersi nello skyline, quasi a sfiorare il teatro Marcello e con all'orizzonte un panorama che spazia dal Campidoglio al Palatino fino all'Aventino.