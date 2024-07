La tradizione veneta dei cicchetti è più attuale che mai

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 10 luglio 2024) A metà strada tra l’osteria e il pub, i bàcari (o bacaréti) sono la tipologia di locali più iconici di Venezia, tanto da essere definiti “piccoli tesori” della Serenissima. La loro storia risale al diciottesimo secolo, quando la Repubblica marinara era un importante centro commerciale e questi locali rappresentavano i luoghi in cui la gente si incontrava per fare affari o semplicemente per socializzare. Oggi questaè tutt’altro che decaduta. Anzi: sempre più apprezzata dai turisti che vogliono compiere un’esperienza autentica durante il loro soggiorno nel capoluogo veneto, da usanza della cultura popolare si è trasformata in un vero e proprio format di ristorazione alla moda,e in costante dialogo con le tendenze di cucina.