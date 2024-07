La rinascita di Amatrice | partita la ricostruzione del Municipio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – Oggi l’Ufficio Speciale per ladella Regione Lazio ha consegnato i lavori per gli interventi didel– “Palazzo del Reggimento” nel Comune di. L’importo totale dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, è di oltre un milione e 602 mila euro, e sono stati affidati all’impresa esecutrice Beccaceci srl, che ha l’obbligo di consegna entro il gennaio del 2026. Durante il sopralluogo sono stati verificati i limiti del lotto e lo stato generale dell’area, confermando la corrispondenza tra il progetto e le condizioni locali. “Questo progetto rappresenta un simbolo per ladi. Per questo ringrazio tutti i tecnici e gli uffici dell’Ufficio Speciale per ladella Regione Lazio, che lavorano costantemente per portare avanti ladelle zone colpite dal sisma del 2016.