Il primo Virtual Human made in Italy che parla la lingua dei segni

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per la prima volta le persone sorde che necessitano di supporto, dopo aver contattato il 112, riceveranno un link per scaricare l’avatar e interagire con esso “I limiti sono, spesso, soltanto delle illusioni”: con queste poche ma incisive parole Micheal Jordan definiva la parola limite, un sostantivo che ad oggi, grazie alle tecnologie emergenti, risulta sempre meno incisivo. Conferme in merito giungono dall’Italia, culla d’innovatori e professionisti che scendono in campo quotidianamente a supporto d’imprese e cittadini con proposte avveniristiche e, soprattutto, efficaci. L’ultima, in ordine di tempo, è un avatar di ultima generazione, capace di comprendere e produrre ladeiItaliana (LIS), che è stato realizzato con l’obiettivo di fornire un aiuto immediato ed efficace alle persone sorde, assicurando loro il massimo livello di accesso ai servizi di soccorso.