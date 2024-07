Il Pistoia Blues riprende con Mario Biondi e Dee Dee Bridgewater

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024-l’11 luglio ilcon un doppio show unico: sul palco di Piazza Duomo salirannoe Dee Deecon i loro rispettivi spettacoli (“Crooning – the italian tour” e "We Exsist!") , tra il miglior soul,e jazz. Due grandissimi della musica che si conoscono da tempo (avevo scritto insieme il brano “All I Want is You” incluso nel disco "Beyond" di) pronti a regalare e condividere emozioni. Persi tratta di un gradito ritorno sul palco deldopo lo spettacolo del 2010: in questa occasione porterà il suo “Crooning – the italian tour”, uno show unico in cui 18 musicisti d’orchestra si esibiranno sul palco senza amplificazione, per regalare al pubblico un’esperienza senza tempo, dall’esaltazione dell’acustica alla purezza del suono che arriverà direttamente dagli strumenti, archi, fiati e sezione ritmica per un mix di suoni e atmosfere per la prima volta in questa dimensione in un live.