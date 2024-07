Il gene del cancro Tumore al seno la variante patogena viene dalla Lucchesia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Risale a circa tremila anni fa ed era garfagnina o versiliese l’antenata portatrice dellapatotica responsabile delereditario alla mammella. E’ quanto emerso dallo studio coordinato da Maria Adelaide Caligo, direttrice della sezionetica molecolare dell’Aoup, in base al quale la presenza di questadeterminerebbe una percentuale particolarmente elevata di sviluppareal(tra il 45 e il 79%) ealle ovaie (tra il 39 e il 48%). "L’identificazione dei soggetti portatori di mutazioni che predispongono a questo tipo di tumori – spiega Caligo – è molto utile per definire al meglio le campagne di screening e prevenzione e renderle più efficaci, soprattutto per le persone ad alto rischio". Cosa vi ha spinto a intraprendere questa ricerca? "Questo studio parte da un dato che abbiamo riscontrato nei nostri test, ossia la particolare frequenza con la quale la mutazione responsabile dell’insorgenza della malattia compare nel nostro centro ditica oncologica, ben più alta rispetto ad altri centri di ricerca, non soltanto italiani ma anche esteri.