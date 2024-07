Il femminicidio di Giulia Cecchettin è diventato un meme ironico su TikTok

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) di Leonardo Bianchi Alla fine dello scorso giugno la stampa italiana ha diffuso alcuni passaggi dell’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di Filippo Turetta, il 22enne reo confesso deldi, avvenuto l’11 novembre del 2023. Dalle carte emerge che in meno di due anni – dal gennaio del 2022 fino all’11 novembre del 2023 – Turetta ha inviato oltre 225mila messaggi su WhatsApp a, una media di trecento al giorno. La smania di controllo era tale per cui l’omicida aveva installato una app-spia sul telefono della ragazza. Una cosa di cui lei stessa si era accorta, e di cui si era lamentata con una certa esasperazione: «Tutti questi meccanismi di controllo su di me, che guardi quando vado a dormire, quanto tempo sto online e mi chiedi se sto scrivendo a qualcuno.