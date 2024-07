Furti e spaccio in via Lamarmora | Più controlli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Discussione animata in commissione sicurezza sulla petizione popolare al villaggio Pertini, quartieree zone limitrofe. Oggetto della discussione è stata la relazione finale che arriverà in Consiglio Comunale, a fronte delle 165 firme raccolte dai residenti, dopo esposti fatti a carabinieri e questura, per episodi che vanno da giugno 2023 a gennaio 2024. I residenti hanno installato impianti d’allarme, hanno messo inferriate alle finestre, hanno stipulato assicurazioni ed attivato un gruppo WhatsApp composto da circa 200 persone. L’ipotesi è che siano bande organizzate ad agire, a cui si aggiungono, ragazzi maleducati e persone con il viso coperto da sciarpe o mascherine. I residenti hanno chiesto di potenziare l’illuminazione pubblica, di attivare un presidio fisso delle forze dell’ordine, di recintare il parco Pertini.