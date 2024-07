Fabbri vince anche in Ungheria | decima vittoria over 22 metri

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) BAGNO A RIPOLI –in22. Leoinin dieci gare per il campione di Bagno a Ripoli. Dieci vittorie tutte oltre 22nel getto del peso per il recordman italiano con 22.95 e con un un 22.90 messo a segno pochi giorni fa in Trentino., oro europeo 2024 e vicecampione del mondo 2023, nonché bronzo mondiale indoor 2024, ha messo a segno 22.43 a Szekesfehervar nella tappa Gold del Continental tour. Leo: “Mi aspettavo qualcosa di meglio. Era molto caldo e sentivo le gambe stdopo la gara di sabato. Punto tutto su Parigi, dopo aver mancato la finale di Tokyo per dieci centi: stavolta sono motivatissimo e sento che sarà diverso”.