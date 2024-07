É già ’febbre’ da Regionali I tormenti del centrodestra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tra un vertice rinviato e un tuffo in piscina per cercare refrigerio ai primi veri caldi estivi, i politici delumbro tramano e ipotizzano scenari per quando le ferie estive saranno terminate e si ritroveranno di colpo ‘sbalzati’ nella campagna elettorale d’autunno per eleggere il nuovo presidente della Giunta regionale. Lo scenario di partenza, ormai noto, è quello della presidente uscente della Lega, Donatella Tesei, ricandidata col sigillo dei tre leader nazionale dei partiti: Giorgia Meloni (FdI), Antonio Tajani (FI) e Matteo Salvini (lega) che non vuol sentire ragioni in merito. La decisione maturò sull’onda della sconfitta sarda, per cercare di tamponare i malumori che prendevano quota nel. In mezzo però ci sono state le elezioni europee e amministrative che hanno detto molto sullo stato di salute della coalizione in Umbria.