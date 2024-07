Diletta Leotta e Karius nuova tappa della luna di miele | retroscena e curiosità

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024), ladifain Toscana: i due novelli sposi a Forte dei Marmi Nuovo appuntamentodidi, la coppia di freschi sposi nei giorni scorsi è approdata in Versilia, a Forte dei Marmi dove i due piccioncini hanno goduto di qualche giorno di mare e relax, ovviamente in compagniapiccola Aria, la figliacoppia che tra un mese compirà un anno di vita. Dopo qualche giorno di vacanza sull’Isola di Vulcano e una minia Ibiza, la giornalista e il portiere, che presto potrebbe sbarcare in Italia visto l’interesse del Como nei suoi confronti, sono approdati a Forte dei marmi dove resteranno in totale per una settimana. Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha curiosato in mezzo alle vacanze di, alle prese con degli orari, come spiega il giornale, da ritmo ospedaliero, molto conosciuti da chi va al mare con un piccolo.