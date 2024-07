Da Tellas a Tasoli inizia l’estate dei murales nel Borgo della street art

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dadeinelart È aperto il cantiere di “The Wallà” a Riese Pio X, nel Trevigiano. Cinqueartist di livello internazionale dipingeranno i muri delle abitazioni fino a settembre, isalgono a 22. In contemporanea lo studio di Ca’ Foscari sulla conservazione dell’arte murale. Il portavoce del gruppo, Mauro Berti: “Vallà è cambiata, interesse da tutta Italia per le opere d’arte che riqualificano il paese”., Franco Fasoli, Joys e Orion; infine Pixel Pancho. Sono questi gliartist che selezionati per la stagione estiva 2024 del progetto “The Wallà”. Fino a settembre si alterneranno nella piccola frazione di Riese Pio X, installando piccoli cantieri, dipingendo, utilizzando spray e tecniche innovative per dipingere cinque muri di altrettante abitazioni del centro di Vallà.