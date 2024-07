Da Fondazione Lottomatica l’Agenda FAST contro l’inverno demografico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Combattere l’”inverno” attraverso soluzioni concrete, immediate e a misura di famiglia. Questo il tema al centro del dibattito questo pomeriggio al Centro studi americani a Roma, in occasione della presentazione delper la natalità in Italia, il primo rapporto promosso dasull’emergenza demografica e le strategie per contrastarla, realizzato dal gruppo di ricerca di Percorsi di secondo welfare.è l’acronimo di quattro parole chiave: “Famiglia, Asili, Servizi, Tempi”. Si tratta delle quattro direttrici che guidano un piano d’azione concreto per invertire la rotta della denatalità in Italia, concentrandosi nel modo più efficace e rapido possibile su aspetti chiave come gli asili nido, l’attenzione alla famiglia, il miglioramento dei servizi e una diversa gestione del tempo che includa la conciliazione vita-lavoro.