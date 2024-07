Correa mette un freno all’Inter | più opzioni ma viavai complicato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024)è al centro di voci che lo vedono lontano da Milano ma l’Inter deve fare i conti con le reali possibilità che offre il mercato. Il futuro dell’attaccante argentino è ancora molto incerto così come quello del suo potenziale sostituito alla corte di Inzaghi. Il punto della situazione MILANO – In casa Inter l’esubero principe è Joaquin, che è al centro di numerose voci di mercato. Nonostante una stagione non esaltante in Francia, tra le fila dell’Olympique Marsiglia, l’argentino riscuote ancora interesse da parte di diverse squadre. E il suo futuro a Milano è sempre più incerto. Le ultime notizie riportano un forte interesse da parte del campionato greco per. Più precisamente, dall’AEK Atene del suo connazionale Matias Almeyda, ex centrocampista dell’Inter e attuale allenatore della squadra greca.