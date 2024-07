Comics Lab Art Pescara

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Se siete appassionati di fumetti allora non potete non andare alLab Art. Proprio al centro della città abruzzese troviamo questo museo che ospita la mostra permanente di Andrea Pazienza e dall’11 maggio al 13 ottobre la mostra temporanea di Massimo Mattioli. Il CLAP (Lab Art) è un polo espositivo dedicato esclusivamente ai fumetti. Nel 2022 viene riqualificato dalla Fondazionebruzzo e come detto si trova proprio al centro della città a pochi passi da Piazza Salotto. Il Museo nasce in onore di Andrea Pazienza e di Tanino Liberatore. All’interno del complesso c’è la sede anche di un laboratorio di arte che organizza corsi dedicati al fumetto. L’arte del fumetto E l’8 dicembre di quello stesso anno, con la mostra temporanea “Tanino Liberatore.