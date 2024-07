Col mio amico Bruno Zanin tutto era cinema anche camminare e arrabbiarsi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024)è morto. Titta di Amarcord vivrà per sempre. Invece non è vero,vivrà “per sempre” grazie ai miei film. E voi nemmeno vi immaginate di quanto io sia fiero di questo. Non molto tempo faera venuto a trovarmi a Montignoso dove la mia famiglia ha una casa, lui e il suo inseparabile cagnolino bosniaco che aveva chiamato Musetto. Verso sera è capitata una cosa meravigliosa:si è arrabbiato con me davanti a mia madre, così, senza pudore, mi ha preso il mio panama e l’ha accartocciato come un bambino dispettoso, la mia colpa? Avevo dato qualcosa da mangiare a Musetto, qualcosa che Musetto forse non poteva mangiare, secondo. Mia mamma mi ha guardato con stupore e io le ho fatto l’occhiolino, sono andato in balcone e mi sono acceso una sigaretta, mi sono messo a ridere.