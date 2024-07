Chiara Ferragni tagga hotel ma finisce male | la struttura limita i commenti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L'effetto boomerang nell'accostare il proprio nome, quello della propria azienda o della propriasi sta facendo sentire forte e chiaro. In questi giorni, l'influencer ha alloggiato a Palma De Maiorca presso unaabbastanza in voga per celebrare l'addio al nubilato della sua amica Veronica Ferraro, che presto convolerà a nozze. Per l'occasione,ha deciso di tornare alla sua vita di sempre, come se tutti gli scandali in cui è stata coinvolta non fossero mai esistiti. A tal proposito, hato il posto presso il quale lei e le sue amiche hanno alloggiato, vincolando così il suo nome allain questione. Il luogo citato è il prestigioso Cap Vermell Grand. I responsabili di talehanno pensato bene di condividere sul profilo Instagram ufficiale del resort alcuni dei contenuti pubblicati dallama, a quanto pare, questa non è stata una buona idea.