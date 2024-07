Carceri Giani scrive a Nordio | Il governo intervenga con urgenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Firenze, 10 luglio 2024 – Una lettera al ministro della Giustizia Carlosulla situazione delle. È quanto inviato dal presidente della Regione Toscana Eugenio. La lettera vuole sollecitare un intervento urgente da parte delperchè "le strutture carcerarie toscane, a partire da Firenze e Livorno, siano interessate a tutti gli interventi necessari per ripristinare condizioni di vita accettabili. Tutto questo nella consapevolezza che nessuna pena possa essere scontata in modo che offenda la dignità delle persone e con trattamenti contrari al senso di umanità". Il presidente ricorda i dati riportati dalla relazione prodotta dal Garante regionale dei detenuti che parla di celle in cui si arriva a disporre di tre metri quadrati a testa, di strutture fatiscenti e carenze di servizi in grado di rispondere in modo adeguato a problemi di tipo pschiatrico o di dipendenza.