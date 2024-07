Calcio a 5 serie A2 Sabbatini firma per la Kappabi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si arricchisce l’organico in casaFutsal Potenza Picena con Jonathan(foto): il laterale classe 1993 ex Recanati C5. "La voglia di mettermi alla prova in A2 – dice il giocatore – e di competere con giocatori di livello mi ha spinto ad accettare questa proposta. Ero alla ricerca di nuovi stimoli e penso che l’opportunità offertami dallafosse l’occasione giusta. Mi aspetto di lavorare sodo, di fare un buon campionato, sia individuale che collettivo, e di togliermi parecchie soddisfazioni professionali. Sono convinto che potremo fare una buona stagione con laFutsal Potenza Picena". .