Attraversa lo Stretto di Messina su un cavo | l’incredibile impresa di Jaan Roose nonostante la caduta video

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Niente da fare per il record del mondo dinell’mento dellodi. L’atleta estone della Red Bull, su una slackline di 1,9 cm di larghezza, sospesa a 200 metri sul livello del mare, dopo quasi 3 ore e a circa 80 metri dall’arrivo in Sicilia è caduto rendendo nullo il primato mondiale. Maha comunque portato a termine la sua incredibile: si è poi rimesso sulla fune e ha completato il percorso. Partito alle ore 8.30, nel versante calabrese, a Santa Trada (Villa San Giovanni), ad un’altezza di 265 metri, superiore al più alto grattacielo italiano,era atteso in Sicilia, dopo oltre 3,5 chilometri, a Torre Faro () ad un’altezza di 230 metri, per riuscire, a stabilire il nuovo record mondiale di slackline, migliorando il precedente primato di quasi un chilometro.