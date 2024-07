Villa Aurelia un luogo di bellezza esclusivo e ricco di storia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 9 luglio 2024) Unadi rara, un gioiello nel cuore di Roma: questo posto, la cuiè affascinante, merita di essere conosciuto.si trova a Roma, e nel corso degli anni ha cambiato “nome”, senza mai perdere la sua identità:Farnese,Borbone,Giraud ciascuno di questi nomi è stato ereditato dal proprietario. Per una vista privilegiata sulla Capitale d’Italia, Roma,è un sogno a occhi aperti, sotto ogni aspetto. Ve la raccontiamo. LadiOggiè di proprietà dell’American Academy in Rome, ed è dove tradizionalmente si svolge il McKim Medal Gala, una parata di star e vip che ogni anno rimangono affascinati dallae dalladi questo. Nel corso del tempo,ha avuto diversi proprietari: è stata conosciuta comeFarnese,Borbone,Giraud,Savorelli,Heyland, esattamente in questo ordine.