Tra di noi nessun assassino Alex e il rito sciamanico la versione degli organizzatori

(Di martedì 9 luglio 2024) «L'abbazia non è blindata, c'è una parte vicino alle mura che spesso viene scavalcata da chi conosce la zona, non escluderei che fosse entrato qualcuno o cheabbia superato le mura per avvicinarsi di più al fiume. Non c'è mai stata un'aggressione ai nostri concerti, se c'è un, non è tra noi». A parlare, in un'intervista al Corriere della Sera, è Andrea Zuin, l'organizzatore dell'incontro di musica e medicina che si è tenuto nell'abbazia di Santa Bona a Vidor, durante il quale, nella notte tra il 29 e il 30 giugno scorso, è stato ucciso e gettato nel fiumeMarangon, barman trevigiano di 25 anni. Zuin ci tiene a mandare un messaggio ai genitori di: «Noi siamo qui, non siamo scappati, vogliamo incontrarli, tutto quello che stanno scrivendo i giornali ci sta allontanando da loro, ma noi dobbiamo avvicinarci».