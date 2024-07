Su Rai2 avevo ospite fisso Morgan disse una cosa su Berlusconi e la P2 Non mandarono in onda la puntata | parla Daria Bignardi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Giornalista, conduttrice, scrittrice:è passata dal “Basement” di Gianluca Gazzoli. Un lungo curriculum, tanti titoli storici e il legame, lungo e duraturo, con il titolo cult “Le Invasioni Barbariche” insu La7. Un format, sostanzialmente identico, era approdato sucon un titolo diverso “L’Era Glaciale“, trasmesso in secserata al venerdì sue indal 20 marzo al 4 dicembre 2009 per un totale di ventiquattro puntate. “La situazione di oggi in televisione? Come sempre ma peggio, non è un bel segno quello che sta succedendo”, raccontaricordando poi la censura subita su: “A me è successo tantissimi anni fa quando ero passata sucon L’Era Glaciale.quindici anni fa che suonava il pianoforte e diceva la sua su vari temi.