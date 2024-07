Smottamento sulla Montanara Vecchio | Servono risposte rapide

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Provincialea senso unico alternato di marcia nei pressi di Gaggio, tra Fontanelice e Castel del Rio, per colpa degli smottamenti. E la lista civica ‘Per Fontanelice’, all’opposizione del paese dopo la sconfitta di misura del candidato sindaco Vitoalle recenti elezioni amministrative, va all’attacco: "Le piogge delle scorse settimane hanno messo in luce ancora una volta la fragilità di un punto che reclama un’attenzione maggiore – scrivono in un postpagina Facebook del sodalizio -. Ogni volta che piove la strada, all’altezza di Gaggio, è interessata da smottamenti sempre più pericolosi per l’ignaro automobilista. Si tratta dell’ultima, purtroppo solo in ordine cronologico, di una serie di criticità innescate dal maltempo durante il periodo dell’alluvione della primavera di un anno fa".