Rugby Rovigo il rodigino doc Mirko Belloni è il nuovo acquisto dei Bersaglieri

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024. Oggi pomeriggio, alle 16.30, sarà titolare con gli azzurri dell’Under 20 nella partita contro la Georgia, al Danie Craven Stadium di Stellenbosch, ai mondiali in Sudafrica, ma il dopo palcoscenico internazionale sarà rossoblù, con la maglia della, nato ail 4 giugno del 2004, è ildella squadra allenata da Davide Giazzon. Cresciuto nelle fila della MontiJunior,torna adopo un’esperienza al Verona. Inizia il suo percorso con il club di Verona in Under16, insieme al gemello Luca. Passato poi in Under 19,ha infine esordito nel First XV del Verona, in serie A, dove vi è rimasto fino alla scorsa stagione.inoltre vestito la maglia azzurra in più occasioni, in Under 19 e ora con l’Under 20 è impegnato, insieme al compagno rossoblù Lorenzo Elettri, al Mondiale.