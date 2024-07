Numeri dei Cau in Emilia Romagna | tempi di attesa e quali malattie si curano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Bologna, 9 luglio 2024 – A pochi mesi dall’avvio i CAU - Centri di assistenza e urgenza a cui rivolgersi in caso di cure da codice bianco o verde proseguono spediti e si confermano un esempio a livello nazionale. Istituiti dalla Regioneper gestire le urgenze a bassa complessità, continuando a mantenere in capo ai Pronto soccorso le emergenze, oggi in tutto il territorio se ne contano 42 ma entro la fine dell’anno saranno 50. Tra le novità anche la partenza, a fine anno, del Numero europeo per cure non urgenti 116-117, che da dicembre smisterà l’accesso alle cure mediche non urgenti e ad altri servizi sanitari territoriali a bassi intensità/priorità. A fare il primo bilancio dell’attività dei Cau, fornendo dati eattraverso una conferenza stampa è l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini: “La riorganizzazione dell’emergenza urgenza sta dando i suoi frutti.