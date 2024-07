Nina Moric | il nuovo amore è un naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 9 luglio 2024) Da un paio di anni a questa parte si vede sempre menoin video, eppure il suo nome fa sempre gola agli amanti del gossip. Di lei, infatti, ne ha parlato in questi giorni anche il giornalista Ivan Rota su Dagospia svelando chi è il suofidanzato. Un “fidanzato” che in realtà è una vecchia fiamma, dato che si tratterebbe di Daniele Radini Tedeschi. “Il lupo perde il pelo, ma non il vizio” – ha scritto Ivan Rota su Dagospia – “, dopo una breve pausa, è stata dibeccata con Daniele Radini Tedeschi, critico d’ arte e ex concorrente dedei. Sguardi languidi e tenere carezze alla festa di un amico”.e Daniele Radini Tedeschi, il ritorno di fiamma dopo il flirt nel 2023 I due sono stati insieme a marzo del 2023.