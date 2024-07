Navigazione lago di Como servizio aliscafi sospeso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 - Questa mattina l’eccessiva quantità di legname e detriti in tutto il bacino lariano, trascinati dai violenti temporali dei giorni scorsi, ha costrettodia sospendere completamente ilrapido. Grazie alla collaborazione con Asf, gli utenti abbonati aldellapotranno accedere ai bus, fino al ripristino dei mezzi rapidi, senza necessità di acquistare il relativo titolo di viaggio, ma soltanto mediante presentazione dell'abbonamentoper la relativa tratta. “Siamo consapevoli che gli spostamenti via acqua sono nevralgici per la viabilità territoriale dei lavoratori e di tanti turisti – dice Nicola Oteri, Direttore di Eserciziodi- tuttavia le attuali condizioni del, con abbondante legname e detriti semi sommersi e difficili da individuare durante la, non ci consentono lain sicurezza per passeggeri, mezzi e personale”.