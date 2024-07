Morte Astori fu omicidio colposo | la ‘sentenza’ della Corte d’Appello di Firenze

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) Continuano ad arrivare aggiornamenti sulladi Davide, ex calciatoreFiorentina. Ladiha confermato oggi la condanna a un anno per Giorgio Galanti, ex direttore del centro di medicina dello sport dell’ospedale fiorentino di Careggi e con un passato di consulente sportivo del club viola. Il medico è accusato diper ladel difensore, stroncato da un arresto cardiaco il 4 marzo 2018 mentre era in ritiro con la squadra in un albergo a Udine. La vicenda In primo grado, con rito abbreviato davanti al Tribunale di, Galanti era stato condannato il 2 aprile 2021 sempre alla stessa pena., secondo gli accertamenti medici, fu vittima di un’aritmia ventricolare, provocata da una grave patologia cardiaca mai diagnosticata.