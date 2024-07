Leoni Inter in pole per il talento 2006 | l’intreccio della trattativa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Giovanni, giovaneSampdoria, è al centro di una contesa tra importanti club europei. L’sembrerebbe essere in vantaggio. SUPER CONCORRENZA – Giovanni, giovaneSampdoria, è al centro di una contesa tra importanti club europei. Monaco, Tottenham e Atletico Madrid hanno sondato il terreno, ma sonoe Napoli le squadre più decise a garantirsi il promettente difensore. Il futuro disembra già scritto PREDESTINATO – Nato nel, Giovanniè già titolare nella Sampdoria e viene considerato un futuro campione. La sua crescita non è passata inosservata e ha attirato l’attenzione di diversi club. Tuttavia, è l’a essere inposition, avendo seguito il giocatore da tempo. Per assicurarsi il giovane, i nerazzurri potrebbero utilizzare Francesco Pio Esposito come carta vincente.