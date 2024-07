Indagata anche la mamma della bimba morta nell’incidente a Villabate | era positiva all’alcol test I genitori non hanno chiamato i soccorsi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024)labambina di tre anni,in un incidente stradale in provincia di Palermo, era. Gli esami tossicologici effettuati su entrambi idato esito positivo: 1,34 il padre e 1,25 la madre. I risultati dell’ospedale Buccheri La Ferla arrivano a poche ore dalla notizia dell’indagine a carico dei coniugi per omicidio stradale. Secondo le ultime ricostruzioni, iRosario Brusa e Cetty Guarino, subito dopo l’incidente, sono andati verso l’ospedale in via Messina Marine, a Palermo, senza allertare il 118 e le forze dell’ordine. L’incidente – Secondo la ricostruzionecoppia, il padre si trovava alla guidaVolkswagen Polo senza patente e copertura assicurativa, mentre la madre era seduta sul sedile del passeggero anteriore tenendo in braccio la bambina e violando, in questo modo, le norme di legge.