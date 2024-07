Il Gladiatore 2 | nel trailer del sequel Pedro Pascal tra sangue e rinoceronti

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 9 luglio 2024) Paramount ha rilasciato il primode Il2,del film di Ridley Scott, diretto dallo stesso regista, a partire da una sceneggiatura di David Scarpa, su un soggetto di David Scarpa e Peter Craig; il film, ambientato 15 anni dopo il precedente, ha per protagonista Lucio Vero (Paul Mescal), bambino all’epoca del primo film e figlio di Lucilla (Connie Nielsen), nonché nipote di Commodo. Ormai adulto e sposato, Vero vive da anni in Numidia (Africa Orientale) dove la madre l’aveva mandato anni prima per proteggerlo dai pericoli della Città Eterna. Ma ben presto, Marco Acacio () valente generale romano, viene inviato nel continente per catturare Vero e riportarlo a Roma. Fatto prigioniero, Lucio dovrà reinventarsi combattente nell’arena gladiatoria, proprio come il suo mentore, Massimo Decimo Meridio.