I pasticcieri di Pechino Sposo il fratello di Damiano Carrara

(Di martedì 9 luglio 2024) Finalmente sposi i fratelli. “I“ (lucchesi), per gli amanti diExpress. Dopo il grande passo pere la moglie Chiara (adesso in dolce attesa), la star e conduttore di Bake Off, esattamente due anni fa, nel weekend i fiori d’arancio in casasono stati per Massimiliano e Anna. Una festa in famiglia per i due fratelli, con una cerimonia che si è svolta in riva al mare, come raccontano le storie su Instagram pubblicate dallo stesso. Che rivelano peraltro la location scelta: quella di Villa Parisi a Castiglioncello, a due passi da Livorno. Massimilianoera in tight, elegansissimo, con cravatta e panciotto grigio perla. Abito classico con velo per la moglie. Abito scuro e camicia bianca con paillon.