Detrazioni nella dichiarazione dei redditi | le spese veterinarie rientrano nelle agevolazioni

(Di martedì 9 luglio 2024) Lepossono essere portate in detrazionedei. Non tutti i costi sostenuti però. Quando spetta la detrazione per? Ne ha diritto chi detiene legalmente animali per compagnia o attività sportiva, ed effettua pagamenti relativi a: prestazioni professionali; acquisto di medicinali; analisi di laboratorio e interventi in cliniche; acquisto di farmaci senza obbligo di prescrizione medica effettuato on-line presso farmacie ed esercizi commerciali autorizzati. Non danno invece diritto a detrazione le sommeper i mangimi speciali destinati ad animali di compagnia, anche se prescritti dal veterinario. Non è possibile usufruire della detrazione Irpef per animali: usati in ambito agricolo o commerciale e allevati a scopo riproduttivo o alimentare.