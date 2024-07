Cosa succederà dopo queste elezioni in Francia?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Leinhanno fatto esultare la sinistra di tutta Europa, ma gli scenari possibili non sono così scontati: vediamolo insieme. Nelle recentilegislative in, la coalizione centrista di Emmanuel Macron, Ensemble, ha ottenuto il maggior numero di seggi con 245 su 577, ma è rimasta ben lontana dalla maggioranza assoluta di 289 seggi necessaria per governare senza alleanze. La coalizione di sinistra Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES) ha conquistato 131 seggi, mentre il partito di estrema destra Rassemblement National (RN) ha ottenuto 89 seggi, segnando un significativo avanzamento. Questo risultato crea un parlamento frammentato e pone Macron di fronte a una serie di sfide per riuscire a implementare le sue politiche La reazione dell’opinione pubblica in(e non solo) per il risultato della: I video sono ovunque: il popolo francese sembra esultare e le strade e le piazze si riempiono.