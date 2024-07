Calcio serie D | altro colpo della Vigor Senigallia In difesa arriva dal Montefano il centrale Pjetri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) La settimanainizia con unin entrata. Stavolta si tratta del difensore, classe 2000, Eneo. Il ragazzo albanese è reduce dall’esperienza in Eccellenza con il, dove ha collezionato 14 presenze. Giocatore dotato di grande fisicità e spirito di sacrificio,ha completato una vera e propria scalata nell’ultimo anno. Con la Castelfrettese vince il campionato di Prima Categoria non più tardi di 2 stagioni fa poi approda ale ora inD. Anche stavolta le voci si sono trasformate in realtà. I risultati del lungo e silenzioso lavoro del ds Moroni vengono ormai svelati con cadenza giornaliera, ora, rimane solo da capire chi sarà il prossimo. Sarebbe logico aspettarsi una conferma, a oggi l’unico certo di rimanere in rossoblu sembra Mori, di certo però non possono essere esclusi nuovi colpi in entrata.