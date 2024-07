Borse di studio con fondi Pnrr Pronti 145 contributi di dottorato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) L’Alma Mater mette a disposizione 145difinanziate conNext Generation Eu -: c’è tempo fino al 7 agosto per presentare domanda e partecipare ai bandi di selezione. L’obiettivo è moltiplicare il numero di dottori di ricerca in Italia, collegando più strettamente il percorso formativo con il sistema delle imprese, la pubblica amministrazione e il mondo del lavoro. I dottorandi sviluppano parte del loro progetto di ricerca all’interno delle imprese e questo permette loro di acquisire competenze e professionalità per il futuro ingresso nel modo del lavoro. E i dati lo confermano: a un anno dal titolo, il tasso di occupazione delle dottoresse e dei dottori di ricerca di Unibo è del 95,8%, significativamente superiore rispetto ai laureati di secondo livello e rispetto ai dottori di ricerca degli altri atenei italiani.