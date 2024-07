Boeing perde la ruota dopo il decollo da Los Angeles | ennesimo episodio imbarazzante video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Ancora un incidente per. Un areo di linea della United Airlines ha perso unadi atterraggio durante ilda Los, ma è stato in grado di atterrare in sicurezza a Denver, in Colorado, senza feriti. La compagnia americana United Airlines ha confermato l’incidente in un comunicato stampa. “Laè stata recuperata a Lose stiamo indagando sulle cause di questo evento”, ha annunciato. L’aereo coinvolto nell’incidente è un757-200 che trasportava 174 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio. Secondo un portavoce dell’azienda, l’aereo è stato consegnato alla compagnia 30 anni fa, nel 1994. Laha cessato la produzione del modello 757-200 dal 2004. L’incidente ha portato all’apertura di una nuova indagine da parte dell’autorità di regolamentazione dell’aviazione americana Faa.