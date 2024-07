Basket serie B Redolf si prepara a vivere il quarto anno con l’Attila SìconTe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Continua il rapporto tra la società SiconTee Matteoche per la quarta stagione vestirà la maglia della società portorecanatese. Il giocatore anconetano classe 1993 ha vissuto annate importanti con la casacca arancioblù delin cui è stato assoluto protagonista nella vittoria del campionato C Silver, poi in quella successiva nel campionato C Gold e nel raggiungimento dei playoff per giocarsi la promozione nel torneo B Nazionale. La dirigenza ha diffuso una nota in cui spiega le qualità del giocatore e perché rientra nel progetto tencico. "Si tratta di un ragazzo serio – si legge nella nota – e metodico. Si è sempre messo a disposizione della squadra e si è fatto sempre trovare pronto quando l’allenatore lo ha chiamato in causa.