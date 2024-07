Barzaghi | Lo scorso anno Inzaghi ci stupì rifaremo stessa domanda

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024)si concentra sull’imminente conferenza stampa di Simone, in programma giorno 12. Il giornalista farà unaal tecnico dell’Inter.– In collegamento da Milano, Matteosi è pronunciato sulla conferenza stampa di presentazione del nuovo ritiro nerazzurro. Ricorda quella dell’: «Conferenza di inizio stagione molto importante: l’, con l’Inter reduce dalla finale di Champions League giocata e persa contro il Manchester City, Simonedisse senza paura che l’obiettivo era di vincere lo scudetto. E tutti noi un po’ ci stupimmo, perché non ebbe esitazioni. Quindi l’Inter puntava alla seconda stella, secondo, e havuto ragione. Quest’stesso giorno, forse un po’ di scaramanzia, riproveremo a chiedere quale sarà l’obiettivo di quest’».