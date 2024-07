Bangladesh cerimonia di commemorazione per le vittime italiane dell’attentato del 2016

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) L’ambasciatore d’Italia in, Antonio Alessandro, ha ospitato in residenza unain ricordo delleal ristorante Holey Artisan Bakery, avvenuto il 1/o luglioa Dacca, in cui morirono nove cittadini italiani. Allaha presenziato anche, in rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri, il Direttore Generale per gli italiani all’estero, Luigi Maria Vignali, in missione inper le consultazioni bilaterali. “L’odioso attentato del 1/o luglio– ha dichiarato il Direttore Vignali – ha fallito nel suo tentativo di creare odio e divisione tra ile la comunità internazionale. Ha invece rafforzato la volontà di combattere insieme contro il terrorismo e di costruire relazioni in tutti i settori basate sul dialogo e la comprensione reciproca”.