Accadde oggi 9 luglio | l’Italia ai Mondiali ed altre ricorrenze

(Di martedì 9 luglio 2024) 9aiedScrivi 9e pensi inevitabilmente a quella notte del 2006. Vissuta o raccontata. Senza dimenticare che esattamente trent’anni fa al mondiale statunitensesuperò la Spagna ai Quarti, grazie ai due Baggio: bellissime entrambe le reti, quella di Roberto da posizione non facile. Quella vittoria degli azzurri di Sacchi coincise con l’ottantesimo compleanno di Rosario Lo Verde, presidente del Milan tra l’addio di Giussy Farina e l’avvento di Silvio Berlusconi: in precedenza era entrato a far parte del club rossonero con la gestione di Felice Colombo. Un’età che raggiunseRenzo Corni, il quale in Serie A giocò anche con la Sampdoria; nel torneo cadettò vestì invece le maglie di Reggiana e Reggina.