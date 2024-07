Wimbledon 2024 Jasmine Paolini | Navarro ha un tennis pazzesco dispiace vedere uscire Keys così

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024)è ai quarti di finale di. La quinta giocatrice della storia a rinell’impresa, approfittando anche del ritiro di Madisonsul 5-5 del set decisivo. Lata di Bagni di Lucca, che ha la chance di entrare in semifinale giocando contro Emma, ha parlato delle sue sensazioni in conferenza stampa. “Come si fa ad avanzare ancora? Boh, ancora non lo so (ride, ndr). Sarà dura sicuramente – afferma– non ho mai vinto con(parla anche di Gauff, la conferenza è stata fatta prima del match tra le due americane, ndr), ha unsecondo me, gioca molto bene. Ma cercherò di fare il mio come ho fatto in questi giorni sperando che mi riesca bene“. Le viene poi chiesto chi avrebbe preferito affrontare tra Gauff e: “Entrambe mi hanno messo in parecchia difficoltà.