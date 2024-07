Wimbledon 2024 Day 8 | Kalinskaya prova ad arginare Rybakina Rune-Djokovic promette scintille

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Quello che una volta era il Manic Monday, una giornata imperdibile con tutti gli ottavi di finale maschili e femminili in programma, da quando la domenica di mezza è diventata “agonistica” è un semplice inizio settimana in cui solo una parte degli ottavi volgerà a conclusione per allineare i due tabelloni verso le semifinali. E se l’Italia ha un’altra carta da giocare, ovvero Lorenzo Musetti che sfida Giovanni Mpetshi Perricard con l’obiettivo di raggiungere Jannik Sinner e Jasmine Paolini, gli spunti d’interesse non mancano anche dagli incontri in programma. Sul Centre Court aprirà un’imperdibile, con la vincitrice dell’edizione 2022 di questo torneo che nel round precedente ha semplicemente annichilito Caroline Wozniacki a suon di colpi vincenti.